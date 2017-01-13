Сделать защиту на форму обратной связи 1С-Битрикс

Задача поставить защиту от спама на форму обратной связи 1С-Битрикс. Не капча!

что можно сделать

- минимальное время сделать на заполнение формы

- скрытое поле

- можете предложить и свои варианты в дополнение

Сделать нужно оперативно, пишите кто хорошо знает битрикс, может сделать сегодня, никуда не пропадет и какое-то время после завершения задачи так же будет на связи для возможных доработок этой формы. Пишите так же сразу стоимость работы и время. Спасибо!