Сделать защиту на форму обратной связи 1С-Битрикс

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Закрыт2 заявки309 просмотров

Задача поставить защиту от спама на форму обратной связи 1С-Битрикс. Не капча! 

что можно сделать 

- минимальное время сделать на заполнение формы 

- скрытое поле 

- можете предложить и свои варианты в дополнение 

Сделать нужно оперативно, пишите кто хорошо знает битрикс, может сделать сегодня, никуда не пропадет и какое-то время после завершения задачи так же будет на связи для возможных доработок этой формы. Пишите так же сразу стоимость работы и время. Спасибо!

8 лет назад
CorazonElen
Елена 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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