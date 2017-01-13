Сделать мультиполе и виджет в AmoCRM

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

Создать поле AmoCRM «Основной город заказа». Тип поля «мультиполе».

В поле загрузить 1853 города: https://goo.gl/uFFH5T

Чтобы не загружать в ручную, можно загрузить через API.

В этом поле сделать функцию авто поиска вариант. Например начинаю вводить «Екат» и поле само подбирает подходящие варианты «Екатеринбург» «Екатериновка» и т.д.?

Для этого разработать свой виджет: https://developers.amocrm.ru/widgets/

Вот переписка с поддержкой AmoCRM как это можно сделать: файл приложен

В КАКОМ ВИДЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ:

В тест кабинете AmoCRM продемонстрировать меультиполе с 1853 городами + виджет

Архив с виджетом, который я смогу установить в своем аккаунте.

СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:

Оплата за задание: 1500 руб

Понимаю, что эта работа стоит дороже, поэтому за хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.

Если нужно, то предоставлю вам текстовый отзыв, свое фото, свои контакты (включая телефон) и ссылку на страницу вКонтакте (чтобы показать свою “реальность” вашим будущим заказчикам).

Также могу написать благодарственное письмо (пример: http://s018.radikal.ru/i524/1311/95/81578cecc4e7.jpg ).

И конечно, возможность нашего дальнейшего сотрудничества.

P.S. Если нужен отзыв или благодарственное письмо, то попросите меня об этом после выполнения задания.

СРОКИ:

Срок на выполнение задания 1 день (с момента поручения задания исполнителю).

Кто готов взяться, пишите!