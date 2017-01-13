Импорт товаров с oasiscatalog.com , gifts.ru в интернет-магазин. Инструкция от поставщика прилагается прилагается. Магазин на Opencart. Нужно с 2-3 разных поставщиков настроить импорт товаров в один каталог на сайте
Сделать мультиполе и виджет в AmoCRM
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
Создать поле AmoCRM «Основной город заказа». Тип поля «мультиполе».
В поле загрузить 1853 города: https://goo.gl/uFFH5T
Чтобы не загружать в ручную, можно загрузить через API.
В этом поле сделать функцию авто поиска вариант. Например начинаю вводить «Екат» и поле само подбирает подходящие варианты «Екатеринбург» «Екатериновка» и т.д.?
Для этого разработать свой виджет: https://developers.amocrm.ru/widgets/
Вот переписка с поддержкой AmoCRM как это можно сделать: файл приложен
В КАКОМ ВИДЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ:
В тест кабинете AmoCRM продемонстрировать меультиполе с 1853 городами + виджет
Архив с виджетом, который я смогу установить в своем аккаунте.
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:
Оплата за задание: 1500 руб
Понимаю, что эта работа стоит дороже, поэтому за хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.
Если нужно, то предоставлю вам текстовый отзыв, свое фото, свои контакты (включая телефон) и ссылку на страницу вКонтакте (чтобы показать свою “реальность” вашим будущим заказчикам).
Также могу написать благодарственное письмо (пример: http://s018.radikal.ru/i524/1311/95/81578cecc4e7.jpg ).
И конечно, возможность нашего дальнейшего сотрудничества.
P.S. Если нужен отзыв или благодарственное письмо, то попросите меня об этом после выполнения задания.
СРОКИ:
Срок на выполнение задания 1 день (с момента поручения задания исполнителю).
Кто готов взяться, пишите!
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