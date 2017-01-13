Задача поставить защиту от спама на форму обратной связи 1С-Битрикс. Не капча! что можно сделать - минимальное время сделать на заполнение формы - скрытое поле - можете предложить и ...
Админка для мобильного приложения
Нужно сделать админку для мобильного приложения с публикацией объявлений Нужно сделать серверную часть с модерацией объявлений и с геолокализацией. Предложите свои варианты (node.js и так далее). Детали в личку
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