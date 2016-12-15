Нужен аналог сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки122 просмотра

Доброго всем времени суток. интересует аналог сайта Ремонтник ру. есть лицензия на Битрикс. есть доменное имя для сайта. нужна цена за работу.

8 лет назад
guest_14817947793648
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров