Оптимизировать скорость работы двух сайтов на версии для мобильных устройств, планшетов и пк за 90% и более. Один сайт на модх другой на джумле. http://propusk-pro.ru; http://www.vodokanal-msk.ru
Нужен аналог сайта
Доброго всем времени суток. интересует аналог сайта Ремонтник ру. есть лицензия на Битрикс. есть доменное имя для сайта. нужна цена за работу.
Заявки фрилансеров
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