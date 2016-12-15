Колл-центр на базе Астериск

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок155 просмотров

Добрый день, Александр.

Меня зовут Дмитрий. Мне нужен web-интерфейс просмотра статистики астериска, в идеале возможность управления группами и пользователями из него же.

Asterisk
8 лет назад
guest_14817923444355
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров