Написать программу для скликивания рекламы на сайте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки136 просмотров

1. Нужно зайти на страницу(редирект по ссылке открывает другую страницу): markofoni.ru/Kinoapi.html 

2. Дождаться пока в плеере появится баннер с рекламой  (3-5 сек) 

3. Кликнуть по этому баннеру shot.qip.ru/00PJsR-118qb6... 

Также необходимо, чтобы скрипт можно было установить на сервер и была возможность подгрузить в него прокси.

И чтобы скликивал рекламу меняю прокси, необходимо, чтобы скрипт мог 3000 раз в сутки кликнуть по рекламе.

8 лет назад
denfromalex
Данил 
31 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров