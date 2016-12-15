Необходимо добавить функционал в магазин на Ca Cart. Есть товары с опциями (размер фитинга). Когда выбираем к примеру 2 товара "в сравнение", то показывается цена только первой опции, а другие выбрать нельзя. Необходимо ...
Написать программу для скликивания рекламы на сайте
1. Нужно зайти на страницу(редирект по ссылке открывает другую страницу): markofoni.ru/Kinoapi.html
2. Дождаться пока в плеере появится баннер с рекламой (3-5 сек)
3. Кликнуть по этому баннеру shot.qip.ru/00PJsR-118qb6...
Также необходимо, чтобы скрипт можно было установить на сервер и была возможность подгрузить в него прокси.
И чтобы скликивал рекламу меняю прокси, необходимо, чтобы скрипт мог 3000 раз в сутки кликнуть по рекламе.
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