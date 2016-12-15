Написать программу для скликивания рекламы на сайте

1. Нужно зайти на страницу(редирект по ссылке открывает другую страницу): markofoni.ru/Kinoapi.html

2. Дождаться пока в плеере появится баннер с рекламой (3-5 сек)

3. Кликнуть по этому баннеру shot.qip.ru/00PJsR-118qb6...

Также необходимо, чтобы скрипт можно было установить на сервер и была возможность подгрузить в него прокси.

И чтобы скликивал рекламу меняю прокси, необходимо, чтобы скрипт мог 3000 раз в сутки кликнуть по рекламе.