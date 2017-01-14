Нужно подключить слайдер увеличение фото как на Авито у меня есть 2 файла вот они https://yadi.sk/d/EBsiUtfI33bHYk к ним нужно подключить этот слайдер я пробовал по всякому не выходит кто может помочь ?

Также у меня есть файлы в которых это уже реализовано файлы такие же но если я их загружу себе на сайт то они не работают вот файлы где слайдер уже подключен https://yadi.sk/d/UpmuWqB533bKmf