Подключить слайдер

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Нужно подключить слайдер увеличение фото как на Авито  у меня есть 2 файла вот они  https://yadi.sk/d/EBsiUtfI33bHYk  к ним нужно подключить этот слайдер я пробовал по всякому не выходит кто может помочь ?

Также у меня есть файлы в которых это уже реализовано  файлы такие же но если я их загружу себе на сайт то они не работают  вот файлы где слайдер уже подключен https://yadi.sk/d/UpmuWqB533bKmf   

8 лет назад
guest_14804385345505
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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