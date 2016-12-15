Есть сайт с самописной системой управления на платформе YII. Нужны доработки по сайту на данный момент, это не очень большие, мелочи. Но после того как справитесь с этим, вышлю ТЗ для более конкретных задач
Настройка модуля синхронизации 1C и Woocommerce
Добрый день!
Установлен модуль https://ru.wordpress.org/plugins/woocommerce-and-1centerprise-data-exchange/
Товары выгружаются, в целом синхронизация работает. Необходимо настроить модуль, а именно:
1. Сейчас модуль выгружает в название товара "Рабочее название для печати". А нужно чтобы подцеплял наименование.
2. У товара есть характеристики (цвета). Но сейчас они не используются для создания вариаций товара. Хотя выгружаются в атрибуты. Должны создаваться вариации из атрибута цвет и синхронизировать остатки по этим характеристикам.
3. Товар выгружается вместе с категорией. Т.к. категория одна, то выгружать её не надо. Т.е. скидывать товары "в корень", без категории. Это не обязательно, но было бы хорошо.
4. Сейчас с товаром выгружаются дополнительные поля – они не нужны.
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