Создание виджета на AMO CRM

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Закрыт2 заявки298 просмотров

Нужно реализовать виджет калькулятора на AMO СRM https://developers.amocrm.ru/widgets/index.php

С индивидуальными настройками полей и формулы вычесления.

8 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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