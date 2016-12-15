Пару правок на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки93 просмотра

1. вывести Артикул в карточке товара (в каталоге выводится).

2. При добавлении сопутствующих товаров, к ним автоматически лепится ярлык «лидер продаж» (надо исправить)

3. решить битриксовскую проблему с 404, чтобы не отдавал 200 код, а отдавал 404.

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8 лет назад
sergtrue
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов

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Нет заявок фрилансеров