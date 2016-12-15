Прасинг части сайта betbrain.com

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Закрыт2 заявки149 просмотров

Необходимо написать программу, которая с периодичностью будет проверять матчи в Betbrain и через ссылки на других букмекеров будет обновлять и/или создавать записи в БД MySgl с названиями команд, чтобы знать разные варианты записи одной и той же команды. Матчи можно найти на сайте www.betbrain.com/ -> "Starting soon.." -> страница матчей на ближайшие сутки. Нужно сканировать Soccer, Basketball, Tennis. В каждом матче 2 команды, для них есть ссылки на букмекеров(pinnaclesport, betfair). 

Например, матч www.betbrain.com/football...,  

Betbrain: FC Barcelona, Pinnacle: Barcelona, Betfair: Barcelona. 

Betbrain: RCD Espanyol, Pinnacle: RCD Espanyol, Betfair: Espanyol. 

Работа через прокси, Алгоритм записи записи в БД MySql после согласования.

MySQL
8 лет назад
skarlatyg
Юрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров