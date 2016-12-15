Бот советчик по погоде. Прикрепил пример JSONа, который будет отправлен вам в $_POST['data']. И прикрепил пример ожидаемого от вас JSON ответа. Как это вижу я. Бот написан на php (с использованием или без ...
Прасинг части сайта betbrain.com
Необходимо написать программу, которая с периодичностью будет проверять матчи в Betbrain и через ссылки на других букмекеров будет обновлять и/или создавать записи в БД MySgl с названиями команд, чтобы знать разные варианты записи одной и той же команды. Матчи можно найти на сайте www.betbrain.com/ -> "Starting soon.." -> страница матчей на ближайшие сутки. Нужно сканировать Soccer, Basketball, Tennis. В каждом матче 2 команды, для них есть ссылки на букмекеров(pinnaclesport, betfair).
Например, матч www.betbrain.com/football...,
Betbrain: FC Barcelona, Pinnacle: Barcelona, Betfair: Barcelona.
Betbrain: RCD Espanyol, Pinnacle: RCD Espanyol, Betfair: Espanyol.
Работа через прокси, Алгоритм записи записи в БД MySql после согласования.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Задача: - создать за месяц (1 сайт в 3 дня) - 10 сайтов - на wordpress - шаблон пойдет любой простой паблик чищенный от левых ссылок\плагинов и тд ...Закрыт8 лет назад
Для издательского дома необходимо создание нескольких информационных ресурсов на wordpress. В процессе обслуживания проекта посещение офиса обязательно. Прямой заказчик. Убедительная просьба посредникам не беспокоить. Вся дополнительная информация после обратной связи. Г. Москва.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Установлен модуль https://ru.wordpress.org/plugins/woocommerce-and-1centerprise-data-exchange/ Товары выгружаются, в целом синхронизация работает. Необходимо настроить модуль, а именно: 1. Сейчас модуль выгружает в название товара "Рабочее название для печати". А нужно чтобы подцеплял наименование. ...Закрыт8 лет назад
Всем доброго времени суток! Нужно сделать парсер с сайта на сайт с возможностью дальнейшей загрузки товара с данного сайта. Все подробности в ТЗ. В ответ на это сообщение напишите пожалуйста: - ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно подключить слайдер увеличение фото как на Авито у меня есть 2 файла вот они https://yadi.sk/d/EBsiUtfI33bHYk к ним нужно подключить этот слайдер я пробовал по всякому не выходит кто может помочь ? ...Закрыт8 лет назад
Имеется: сайт на вордпресс с темой couponXL. требуется доработать функционал загрузки изображений купона в акции. все подробности в тз прошу дать оценкуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доработка слайдера для сайта на wordpressВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
QR-код с индивидуальным дизайном .Подробное задание после звонка по тел.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $1500
Наша компания работает с большими объемами данных в сфере спортивных матчей. Мы занимаемся сбором информации, хранением, анализом, постороением моделей прогнозирования, разработкой моделей по типу искусственного разума. Технологии: PHP, Redis, Myscql, Big Data, Js ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад