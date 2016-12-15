Прасинг части сайта betbrain.com

Необходимо написать программу, которая с периодичностью будет проверять матчи в Betbrain и через ссылки на других букмекеров будет обновлять и/или создавать записи в БД MySgl с названиями команд, чтобы знать разные варианты записи одной и той же команды. Матчи можно найти на сайте www.betbrain.com/ -> "Starting soon.." -> страница матчей на ближайшие сутки. Нужно сканировать Soccer, Basketball, Tennis. В каждом матче 2 команды, для них есть ссылки на букмекеров(pinnaclesport, betfair).

Например, матч www.betbrain.com/football...,

Betbrain: FC Barcelona, Pinnacle: Barcelona, Betfair: Barcelona.

Betbrain: RCD Espanyol, Pinnacle: RCD Espanyol, Betfair: Espanyol.

Работа через прокси, Алгоритм записи записи в БД MySql после согласования.