Здравствуйте. Есть самописная CMS https://goo.gl/aMSNC1 написанная на чистом php без использования фрэймворков. Нужно выполнить следующую доработку на этой CMS. Бэкап с магазином могу предоставить кандидату. Пишите ориентировочную стоимость доработки и ориентировочные сроки. 5) Нужно сделать ...
Нужен веб-мастер (програмист) для работы с сайтом
Есть сайт - www.ConsulExpert.ru
Нужен веб-мастер для работ по -
> замене бокового меню (макет есть)
> замена баннеров (слайдеров) макет есть
> добавление новости
> создание нескольких страниц (по макету)
МАКЕТ ЕСТЬ. ВЕРСТКИ НЕТ.
Пишите цены, сроки, опыт работы.
Заявки фрилансеров
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