Нужен фронтенд-разработчик Angular

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки83 просмотра

Нужен фронтенд-разработчик для доработки сайта на тематику интернет-афиши. Работы на два-три полных дня, есть четкое ТЗ( пришлю

отдельно на почту). Бэкэнд-разработчик поможет по всем вопросам.

Требования:

Опыт работы с Angular 1.4.8

Верстка на MaterializeCSS

Базовые навыки работы с библиотекой Socket.IO

Базовые навыки работы с библиотекой MomentJS

jQuery

API Yandex Карт

Бюджет по договоренности. Нужен фронтенд-разработчик Angular

AngularjQuery
8 лет назад
guest_14747230302663
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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