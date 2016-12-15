Нужно сделать формулу расчёта мощности блока питания. База почти собрана уже. Дизайн в разработке. Внедрятся будет на Wordpress. Пишите что по ценам. Срок не горит, но затягивать не хочу. ...
Нужен фронтенд-разработчик Angular
Нужен фронтенд-разработчик для доработки сайта на тематику интернет-афиши. Работы на два-три полных дня, есть четкое ТЗ( пришлю
отдельно на почту). Бэкэнд-разработчик поможет по всем вопросам.
Требования:
Опыт работы с Angular 1.4.8
Верстка на MaterializeCSS
Базовые навыки работы с библиотекой Socket.IO
Базовые навыки работы с библиотекой MomentJS
jQuery
API Yandex Карт
Бюджет по договоренности. Нужен фронтенд-разработчик Angular
Заявки фрилансеров
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