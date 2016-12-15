Сделать формулу расчёта мощности блока питания и сверстать

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Закрыт3 заявки106 просмотров

Нужно сделать формулу расчёта мощности блока питания.  

База почти собрана уже. Дизайн в разработке. Внедрятся будет на Wordpress. Пишите что по ценам. Срок не горит, но затягивать не хочу.

Так же по верстке ещё есть пара заказов. 

WordPress
8 лет назад
RockIT
Петр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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