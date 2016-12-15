Сделать формулу расчёта мощности блока питания и сверстать

Нужно сделать формулу расчёта мощности блока питания.

База почти собрана уже. Дизайн в разработке. Внедрятся будет на Wordpress. Пишите что по ценам. Срок не горит, но затягивать не хочу.

Так же по верстке ещё есть пара заказов.