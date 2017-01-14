Парсер SimilarWeb

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки170 просмотров

Нужно создать парсер для similarweb. Пример страницы http://www.similarweb.com/website/weblancer.net. Нужно распарсить все данные с страницы в новосозданную БД. 

Также нужно понять по какому принципу сайт вводит ограничения (частота обращения, IP, cookies). Обязательно нужна возможность задавать список прокси и устанавливать задержки между обращениями к сервису.

На вход подается список сайтов. На выходе БД и возможность экспорта в xls.

Пишите язык на котором будете все реализовывать, ваш скайп, сроки и цену.

8 лет назад
ilyabunin
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров