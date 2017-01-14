Во вложении файл с задачей (почему-то тут текст в одну строку размещается) Во вложении файлы с ссылками на РАЗДЕЛЫ и на ТОВАРЫ которые надо спарсить(при парсинге нужно будет проверять, ссылка ...
Парсер SimilarWeb
Нужно создать парсер для similarweb. Пример страницы http://www.similarweb.com/website/weblancer.net. Нужно распарсить все данные с страницы в новосозданную БД.
Также нужно понять по какому принципу сайт вводит ограничения (частота обращения, IP, cookies). Обязательно нужна возможность задавать список прокси и устанавливать задержки между обращениями к сервису.
На вход подается список сайтов. На выходе БД и возможность экспорта в xls.
Пишите язык на котором будете все реализовывать, ваш скайп, сроки и цену.
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