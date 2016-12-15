В Wordpress делать вывод списка пользователей с дополнительными полями

На сайте под Wordpress используются плагины LearnDash LMS и WP Support Plus. Нам необходимо сделать вывод списка пользователей в админке с дополнительными полями из этих плагинов - сданный тест в LearnDash и количество созданных тикетов в WP Support Plus, с возможностью сортировки и поиска по этим полям.

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