В Wordpress делать вывод списка пользователей с дополнительными полями

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Закрыт2 заявки88 просмотров

На сайте под Wordpress используются плагины LearnDash LMS и WP Support Plus. Нам необходимо сделать вывод списка пользователей в админке с дополнительными полями из этих плагинов - сданный тест в LearnDash и количество созданных тикетов в WP Support Plus, с возможностью сортировки и поиска по этим полям.

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WordPress
8 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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