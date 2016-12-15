Нужно сделать сайт на Wordpress, сайт не стандартный, знание php, с подключением платежки Верстка полностью готова, подробное тз при переписке в скайпе, перед ответом читайте тз Сроки на проект 2-4 дня, ...
В Wordpress делать вывод списка пользователей с дополнительными полями
На сайте под Wordpress используются плагины LearnDash LMS и WP Support Plus. Нам необходимо сделать вывод списка пользователей в админке с дополнительными полями из этих плагинов - сданный тест в LearnDash и количество созданных тикетов в WP Support Plus, с возможностью сортировки и поиска по этим полям.
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