Написание Ява Скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка111 просмотров

Нужен человек, который пропишет Ява Скрипт в шапку сайта. Плавание облаков, движение машины по горизонтали.

8 лет назад
Panda676
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fudziama
36 лет
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад
8 лет назад
$5
1 день
Сильный специалист по JS. Сделал все в течение дня, учел все рекомендации. Будут похожие проекты - сразу к нему!
легко и быстро нашли общий язык, что позволило быстро реализовать поставленную задачу

Заявки фрилансеров

fudziama
36 лет
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад
8 лет назад