Подключение формы оплаты к мерчанту по API

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Закрыт3 заявки124 просмотра

Здравствуйте. в приложение архив с документацией. 

Для формы есть несколько полей:

-Номер заказа ( Это значение должно быть уникальным и не может повторяться. )

-Имя

-Телефон

-Сумма ( вводится вручную )

-Счет ( 5 цифр 10ХХХ )

Сайт на Joomla, вставка кода на страницу через модуль.

Joomla
8 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

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