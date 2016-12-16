Подключение формы оплаты к мерчанту по API

Здравствуйте. в приложение архив с документацией.

Для формы есть несколько полей:

-Номер заказа ( Это значение должно быть уникальным и не может повторяться. )

-Имя

-Телефон

-Сумма ( вводится вручную )

-Счет ( 5 цифр 10ХХХ )

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