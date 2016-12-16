нужен php кодер который напишет скрипт для интернет-магазина с продаже крипто валют. сайт долеж быть полу автоматическим, высчитывать курс, принимать деньги и сигнализировать о поступление средств, для того чтобы администратор мог ...
Нужно редактировать сайт – метапоисковик
Требуется редактировать метапоисковик,ТЗ будет выслано тем, кто откликнется. Обязательно пишите приблизительные сроки и стоимость работы!
Заявки фрилансеров
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