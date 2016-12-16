Нужно редактировать сайт – метапоисковик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок195 просмотров

Требуется редактировать метапоисковик,ТЗ будет выслано тем, кто откликнется. Обязательно пишите приблизительные сроки и стоимость работы!

8 лет назад
flyperru
Иван 
55 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров