Доработать сайт. Срочно!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок220 просмотров

ТЗ здесь: goo.gl/vGbLJ3

По результатам выполнения данной задачи может быть предложено постоянное сотрудничество.

Работы много!

Рассматриваются исполнители с достаточным опытом работы.

8 лет назад
serkolod
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
2 дня
Не совсем то, что ожидал.
Спасибо Сергею за проект! Рекомендую как честного и порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад