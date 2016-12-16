Требуется редактировать метапоисковик,ТЗ будет выслано тем, кто откликнется. Обязательно пишите приблизительные сроки и стоимость работы!
Предотвратить кэширование css/js
Есть сайт на wp в котором нет плагинов кэширования. Но, вопреки этому js скрипты кэшируются в браузере и не хотят обновляться даже после указания новой версии для .js?xxxxx файла при подключении файла.
Не спасает и
function add_header_xua() {
header('Last-Modified: '. gmdate('D, d M Y H:i:s', time()) . ' GMT');
header('Expires: '. gmdate('D, d M Y H:i:s', time()) . ' GMT');
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
header("Pragma: no-cache");
}
-----
сервер возвращает
HTTP/1.1 200 OKServer: nginx
Date: Fri, 16 Dec 2016 10:15:08 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Expires: Fri, 16 Dec 2016 10:15:08 GMT
Cache-Control: no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Link: ; rel="https://api.w.org/"Last-Modified: Fri, 16 Dec 2016 10:15:08 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
но при этом js всё равно кэшируются.
--
Вопроса 2.
1.Нужно сделать, чтобы не кэшировалось
2.Нужно снести у всех старый кэш и подтянуть новый
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