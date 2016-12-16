Предотвратить кэширование css/js

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Закрыт3 заявки108 просмотров

Есть сайт на wp в котором нет плагинов кэширования. Но, вопреки этому js скрипты кэшируются в браузере и не хотят обновляться даже после указания новой версии для .js?xxxxx файла при подключении файла. 

Не спасает и 

function add_header_xua() {

header('Last-Modified: '. gmdate('D, d M Y H:i:s', time()) . ' GMT');

header('Expires: '. gmdate('D, d M Y H:i:s', time()) . ' GMT');

header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");

header("Pragma: no-cache");

}

-----

сервер возвращает 

HTTP/1.1 200 OKServer: nginx

Date: Fri, 16 Dec 2016 10:15:08 GMT

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Connection: keep-alive

Expires: Fri, 16 Dec 2016 10:15:08 GMT

Cache-Control: no-cache, must-revalidate

Pragma: no-cache

Link: ; rel="https://api.w.org/"Last-Modified: Fri, 16 Dec 2016 10:15:08 GMT

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate

но при этом js всё равно кэшируются. 

--

Вопроса 2. 

1.Нужно сделать, чтобы не кэшировалось

2.Нужно снести у всех старый кэш и подтянуть новый

CSSHTMLJavaScriptNginxWordPress
8 лет назад
HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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