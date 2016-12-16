Требуется редактировать метапоисковик,ТЗ будет выслано тем, кто откликнется. Обязательно пишите приблизительные сроки и стоимость работы!
Исправить ошибки на сайте Wordpress
Нужно исправить ошибка на сайте primelabel.msk.ru (Wordpress), которые находит Google: https://developers.google.com/speed/pagespeed/
Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы/ Количество блокирующих скриптов на странице: 4. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 8. Они замедляют отображение контента.
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=primelabel.msk.ru&tab=desktop
Заявки фрилансеров
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