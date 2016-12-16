Исправить ошибки на сайте Wordpress

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Нужно исправить ошибка на сайте primelabel.msk.ru (Wordpress), которые находит Google: https://developers.google.com/speed/pagespeed/

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы/ Количество блокирующих скриптов на странице: 4. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 8. Они замедляют отображение контента.

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=primelabel.msk.ru&tab=desktop

CSSJavaScriptWordPress
8 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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