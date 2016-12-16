Вылечить 3 сайта от вирусов + установить защиту

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Есть 3 сайта на которых вирус.

Результат взлома - все удаленные с хостинга файлы и вместо них только один index.htm, в котором все картинки и стили тянутся со внешнего сайта.

Нужно все почистить и установить защиту.

По логам надо будет глянуть, что именно происходило.

Нужно поставить усиление защиты, например Ninja Firewall, на джумловский сайт ещё его rs firewall, и на второй аналогично плюс скорее всего дырявый скрипт отсылки почты. Его нужно проверить на уязвимости (передачу команд серверу через GET_ из-за неправильного экранирования). И поставить тоже внешний ninja firewall

8 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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