Автозаполнение сложной формы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок151 просмотр

Необходима программа/скрипт для заполнения сложной веб формы. Разницы на чем написано нет, одно условие - чтобы ей мог пользоваться обычный пользователь, без особых знаний ПК. Обычные скрипты приветствуются. Жду сроки и вашу цену

8 лет назад
guest_14818981931837
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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