Есть 3 сайта на которых вирус. Результат взлома - все удаленные с хостинга файлы и вместо них только один index.htm, в котором все картинки и стили тянутся со внешнего сайта. Нужно все почистить ...
Установка компонента на сайт под управлением битрикса
Необходимо установить компонент по Яндекс Маркету
Заявки фрилансеров
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