Сделать шаблон страницы на Wordpress и каталог организаций

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки90 просмотров

Для создания каталога кофеен, кофейных организаций по России нужна разработка структуры каталога и шаблона страницы Wordpress для существующего сайта для внесения данных с полями:

  • Название
  • Вид организации
  • Город
  • Метро
  • Адрес
  • Товары (напитки)
  • Фотографии
  • Описание
  • Часы работы
Нужна возможность поиска организации по сайту по названию, виду деятельности, роду деятельности, метро, товарам, городу, как по отдельности, так и по пересечению нескольких запросов.

У каждой организации будет своя страница на сайте.

WordPress
8 лет назад
Tsibaev_Al
Александр 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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