Сделать шаблон страницы на Wordpress и каталог организаций

Для создания каталога кофеен, кофейных организаций по России нужна разработка структуры каталога и шаблона страницы Wordpress для существующего сайта для внесения данных с полями:

Название

Вид организации

Город

Метро

Адрес

Товары (напитки)

Фотографии

Описание

Часы работы

Нужна возможность поиска организации по сайту по названию, виду деятельности, роду деятельности, метро, товарам, городу, как по отдельности, так и по пересечению нескольких запросов.

У каждой организации будет своя страница на сайте.