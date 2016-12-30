Скрипт подсчета стоимости заказа

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок193 просмотра

необходимо создать скрипт подсчета стоимости заказа.    образец в архиве.  К оплате + положительный отзыв.

8 лет назад
Serui_80
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SoloSoul
Даниил 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$4
1 день
Сотрудничал с данным исполнителем. Все сделано быстро и точно. Рекомендую.
Всё отлично! ТЗ поставлено чётко, оплата своевременная, общение отличное! Однозначно рекомендую .

Заявки фрилансеров

SoloSoul
Даниил 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад