Необходимо разработать мобильную версию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок149 просмотров

Необходимо разработать мобильную версию для сайта. Рассматриваются заявки только с указанием времени и стоимости. 

8 лет назад
mark_g
Марк 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров