Программирование на Python для xpresso в 3D-редакторе Cinema 4D

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Доброго времени! В 3D-редакторе Cinema 4D требуется создать Xpresso-нод, которому может быть присвоен любой ключ анимации на таймлайне и будет возможно связывать значение позиции этого ключа "key time" (см. скриншот) со свойствами других объектов. 

Возможно есть другое решение, главное получить возможность связи с параметром ключа "key time".

Python
8 лет назад
alecbar
Алек 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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