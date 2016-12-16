ТЗ вышлю исходя из портфолио. В лендинге будет много анимации, система оплаты и только оригинальные рисунки.
Программирование на Python для xpresso в 3D-редакторе Cinema 4D
Доброго времени! В 3D-редакторе Cinema 4D требуется создать Xpresso-нод, которому может быть присвоен любой ключ анимации на таймлайне и будет возможно связывать значение позиции этого ключа "key time" (см. скриншот) со свойствами других объектов.
Возможно есть другое решение, главное получить возможность связи с параметром ключа "key time".
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