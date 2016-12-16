Сложный оригинальный лендинг под ключ

Здравствуйте, мой сайт www.miroworld.ru, на нем нужно сделать такое окно, которое будет выплывать справа, как на сайте https://iterfacts.com/%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/ У меня есть на сайте страница https://www.miroworld.ru/top-70-samyh-krasivyh-mest-mira/, именно на нее должна быть ссылка в том окне, ...