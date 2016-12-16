Сложный оригинальный лендинг под ключ

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок184 просмотра

ТЗ вышлю исходя из портфолио.

В лендинге будет много анимации, система оплаты и только оригинальные рисунки.

8 лет назад
WestWind
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров