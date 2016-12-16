Необходимо реализовать фильтрацию по определенным параметрам на сайте http://01automir.ru/ - OpenCart 2.0.1.1 . Вывод года модели авто + цена + модель авто. Все подробности в личку или через скайп.
Сложный оригинальный лендинг под ключ
ТЗ вышлю исходя из портфолио.
В лендинге будет много анимации, система оплаты и только оригинальные рисунки.
Заявки фрилансеров
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