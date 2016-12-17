Развернуть и настроить "Томита-парсер"

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Для веб сервиса на Phytone, по сбору контента с групп ВК, требуется развернуть Томита-Парсер, чтобы отсеивать результаты сбора по ключевым словам и вытаскивать необходимую информацию. 

Для тех, кто уже работал с Томита-Парсером

8 лет назад
Nyjno100
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров