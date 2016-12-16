Разработать модуль для сайта.

Разработать и внедрить модуль в сайт http://sperx.net

1) Создать модуль "Здесь вы можете" (пример http://prntscr.com/djue2b) http://moskva.gdeuslugi.ru/

Расположить его на главной странице сайта ( http://prntscr.com/djuwnr) http://sperx.net

2) В самом модуле две кнопки:

первая "Найти специалиста" при нажатии на которую система открывает новую страницу с формой заполнения заказа http://www.gdeuslugi.ru/uslugi/zakazat/#p=2

вторая "Стать специалистом" при нажатии на которую система открывает модальное окно Регистрация на сайте http://sperx.net

Текст который внутри блока расположить такой же как на сайте исходнике ( http://prntscr.com/djuico ) http://moskva.gdeuslugi.ru/

3) Вся информация о новых заказах должна отображаться на главной странице сайта в блоке "Новые заказы" (http://prntscr.com/djuq5t) и в личном кабинете Мастера по профессиям к которым эти заказы относятся http://prntscr.com/djus8i

при нажатии на кнопку "Перейти к списку заказов" http://prntscr.com/djusq4 система открывает страницу со всеми заказами.

4 ) Создать отдельную страницу со всеми существующими заказами http://moskva.gdeuslugi.ru/zakazi/