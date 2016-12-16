Развернуть и настроить Томита-парсер.

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Для веб сервиса на Phytone, по сбору контента с групп ВК, требуется развернуть Томита-Парсер, чтобы отсеивать результаты сбора по ключевым словам и вытаскивать необходимую информацию. 

Для тех, кто уже работал с Томита-Парсером! 

Оплата по безопасной сделке, либо на прямую но без предоплат.  

8 лет назад
skarlatyg
Юрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров