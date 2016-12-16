Аудиооконвертер и аудиоредактор для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки444 просмотра

Нужно сделать для сайта 2 "инструмента" - аудиооконвертер и аудиоредактор.

Примеры: http://audio-cutter.com/ и http://online-audio-converter.com/

Приведенные примеры полностью устраивают, так сказать, наш идеал )))

Задача поставлена абсолютно четко - прошу выставить четкую цену за эту работу и срок выполнения.

Заранее спасибо!

З.ы. Никаких предоплат! Или "безопасная сделка" или послеоплата!

8 лет назад
Stoner11
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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