Нужно оптимизировать сайт на движке Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Нужно оптимизировать внутренне и внешне сайт на движке Джумла

сайт http://www.kogtedralka.ru/

Joomla
8 лет назад
dgek70
Андрей 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров