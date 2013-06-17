dgek70

Андрей Ром dgek70

 
53 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
vvvizard
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Создание темы для Joomla, изменения функционала
Удачно состоявшееся сотрудничество.
Все сделано хорошо,четко,быстро и недорого...Молодец!
Ответный отзыв
fokusweb
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Обновление сайта на joomla
Рекомендую этого заказчика, приятно общаться и работать
Очень хороший исполнитель! мастер своего дела...Все сделал в срок и без лишних хлопот. Сделал полностью программирование и верстку...Рекомендую!!!
Ответный отзыв