Здравствуйте! Нужно наполнение данного сайта kogtedralka.ru по ключевым словам запросам: теги,seo и тд
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно оптимизировать внутренне и внешне сайт на движке Джумла сайт http://www.kogtedralka.ru/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно лечить сайт + обновить саму джумлу (хотя бы до версии 1.5.29), расширения (компоненты, модули, плагины) и форум phpbb. Все версии очень старые, соответственно очень уязвимы к взлому.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Во время генерации страницы скрипты сайта обращаются к стороннему ресурсу..Сайт на движке ДжумлаВеб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Обновление сайта на joomla Нужно обновить сайт, работающий на джумле, так, чтоб он работал на php5.4. Сейчас он работает на php5.2 сайт — http://kogtedralka.ru/Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать сайт ..Сайт есть но он никакой http://www.reklamoobmen.ru/Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно поправить некоторые функции форума на движке Joomla..а именно не могу оставить сообщение пишет что мой айпи заблокирован...форум http://www.kogtedralka.ru/forum/Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Создание темы для Joomla, небольшие изменения функционала. 1) Необходимо кроссбаузерно и семнтично сверстать дизайн: http://www.starsite.com.ua/tmp/kogtedralka/kogtedralka_3.3+inner.html 2) Натянуть его на сайт http://www.kogtedralka.ru 3) Изменить функционал в соответсвии с новым дизайном. При наведении на кнопку «Все о кошках» должно открываться выпадающее ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен новый шаблон для сайта http://kogtedralka.ru/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Надо оптимизировать сайт для яндекс каталога ...Сайт http://www.kogtedralka.ru/ пишите аську 621 452 252 ..так как не могу отвечатьТестирование сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Хочу переделать сайт http://reklamoobmen.ru/... Переделать как дизайн так и внутренние функционалы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Не могу зайти в админку сайта движке Joomla ..При восстановлении пароля пишет что нет такого пользователя. Нужна помощь!Прочее12 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Сломался сайтhttp://kogtedralka.ru/ ...какие то непонятные буквы...Нужно сделать. С Уважением,Андрей.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна помощь в замене хостинга..Дело в том что мастер тот кто мне перекидывал сайт http://www.kogtedralka.ru с одного хостинга на другой Исчез....и сайт мой не видно...Что он там с ним сделал я не знаю. Сайт стоит на ...Хостинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
Привет! У меня есть сайт http://www.kogtedralka.ru/. Мне нужно его сделать живым; 1.форум желательно с регистрацией и чтоб можно им было фото закачивать свои 2.чтоб посетители могли оставлять отзывы,фото Если вы можете помочь то пишитеВеб-программирование15 заявокЗакрыт15 лет назад