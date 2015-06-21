сайты, админ-панели, cms, движки
разработка сайтов и веб-сервисов на php5(ооп, mvc)/mysql/js(ajax, fileapi)/html/css
- сайты, админ-панели, движки различного типа сайтов
- помощь в продвижении в соцсетях
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Очень хороший исполнитель! мастер своего дела...Все сделал в срок и без лишних хлопот. Сделал полностью программирование и верстку...Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Рекомендую этого заказчика, приятно общаться и работать
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $10
нет рейтинга