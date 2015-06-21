fokusweb

Медведев fokusweb

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
сайты, админ-панели, cms, движки

разработка сайтов и веб-сервисов на php5(ооп, mvc)/mysql/js(ajax, fileapi)/html/css

- сайты, админ-панели, движки различного типа сайтов

- помощь в продвижении в соцсетях

Отзывы заказчиков

dgek70
Андрей 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Обновление сайта на joomla
Joomla
Очень хороший исполнитель! мастер своего дела...Все сделал в срок и без лишних хлопот. Сделал полностью программирование и верстку...Рекомендую!!!
Рекомендую этого заказчика, приятно общаться и работать
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $10
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