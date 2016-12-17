Для веб сервиса на Phytone, по сбору контента с групп ВК, требуется развернуть Томита-Парсер, чтобы отсеивать результаты сбора по ключевым словам и вытаскивать необходимую информацию. Для тех, кто уже работал с Томита-Парсером
Отправка данных через Ajax
У меня на лендинге есть форма. Суть такая: прикрепляешь файл с комп-ра и нажимаешь "отправить". Файл приходит мне на почту.Сейчас сделано так, что при отправке страница перегружается. Мне нужно сделать отправку с помощью Ajax, чтобы страница не перегружалась и просле удачной отправки выводилось сообщение "Файл успено отправлен".Укажите в ответе цену и срок выполнения
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