Подключить форму и настроить фильтры на сайте на вп

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка190 просмотров

Подключить форму и настроить фильтры на сайте на вп

8 лет назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

nXs
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$60
1 день
Отличный исполнитель, сделал все что требовалось + проконсультировал, показал, как что работает, буду обращаться сам и вам рекомендую!
Приятно работать с Тимуром, четкая и ясная постановка задачи, проблем не возникло, буду рад поработать еще. Рекомендую как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

nXs
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад