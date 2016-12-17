Настроить Gravity Forms (сайт на WP)

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Закрыт3 заявки142 просмотра

Использую Gravity Forms для приема заявок через сайт.

Для определения местоположения использую плагин GeoTargeting 1.8 (по шорткоду выдает название страны, из которой поступила заявка). 

В уведомлении по емейлу плагин срабатывает отлично и страну отображает.

С целью автоматизации подключил Zapier (выгружает данные по заявкам в Google Sheets), но он не видит результат работы плагина GeoTargeting (страну, из которой поступила заявка)

Нужно их подружить, чтобы Zapier отображал страну.

Спасибо

WordPress
8 лет назад
maxeam
Максим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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