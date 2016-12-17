Настроить Gravity Forms (сайт на WP)

Использую Gravity Forms для приема заявок через сайт.

Для определения местоположения использую плагин GeoTargeting 1.8 (по шорткоду выдает название страны, из которой поступила заявка).

В уведомлении по емейлу плагин срабатывает отлично и страну отображает.

С целью автоматизации подключил Zapier (выгружает данные по заявкам в Google Sheets), но он не видит результат работы плагина GeoTargeting (страну, из которой поступила заявка)

Нужно их подружить, чтобы Zapier отображал страну.

Спасибо