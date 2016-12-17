Нужно прописать кнопку по верх фона . Ситуация такая сам фон кликабелен если на него нажать то переходишь на страницу обявления мне же нужно что бы кнопка добавить в закладки нажималась не переходя в объявление ...
Настроить Gravity Forms (сайт на WP)
Использую Gravity Forms для приема заявок через сайт.
Для определения местоположения использую плагин GeoTargeting 1.8 (по шорткоду выдает название страны, из которой поступила заявка).
В уведомлении по емейлу плагин срабатывает отлично и страну отображает.
С целью автоматизации подключил Zapier (выгружает данные по заявкам в Google Sheets), но он не видит результат работы плагина GeoTargeting (страну, из которой поступила заявка)
Нужно их подружить, чтобы Zapier отображал страну.
Спасибо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Добрый день! Есть сайт, в одном из разделов размещают обновления. В случае, если в объявлении присутствует ключевое слово, следует записать его в таблицу Excel Подробности в личной переписке ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
У меня на лендинге есть форма. Суть такая: прикрепляешь файл с комп-ра и нажимаешь "отправить". Файл приходит мне на почту.Сейчас сделано так, что при отправке страница перегружается. Мне нужно сделать отправку с помощью Ajax, чтобы ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужно спарсить товары с lubidom.ru в цмс Shop-Script, заливка напрямую в БД. Информация о товаре нужна вся (комплектации и пр.) Пишем стоимость/срокиВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $7
На сайте интернет магазина сделанного на Joomla и Virtuemart перестали приходить заказы на email администратора. Ранее работало, ничего не меняли. Надо найти причину и исправить. Есть еще ряд доработок, готов обсудить и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $7
На PHP нужно отправить заявку на размещение: https://yadi.sk/i/vf_imJmB33nsem и вернуть ошибку, которая пришла в ответ.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Движек удобный и хороший заточен специально под доски объявлений, схематичные техзадания и коды для программистов. Нужно доделать сайт бесплатных объявлений doska13.com Мне как заказчику удобней разбить всю работу на маленькие части и поэтапно этими частями ...Закрыт8 лет назад
Нужно оптимизировать внутренне и внешне сайт на движке Джумла сайт http://www.kogtedralka.ru/Закрыт8 лет назад
Нужно сделать для сайта 2 "инструмента" - аудиооконвертер и аудиоредактор. Примеры: http://audio-cutter.com/ и http://online-audio-converter.com/ Приведенные примеры полностью устраивают, так сказать, наш идеал ))) Задача поставлена абсолютно четко - прошу выставить четкую цену ...Закрыт8 лет назад