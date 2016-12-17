Нужно прописать кнопку по верх фона . Ситуация такая сам фон кликабелен если на него нажать то переходишь на страницу обявления мне же нужно что бы кнопка добавить в закладки нажималась не переходя в объявление вот сам код echo '

'; echo '

'; if (!$_SESSION['cart'] || !in_array($id, $_SESSION['cart'])) echo ' Добавить в блокнот'; elseif($_SESSION['cart'] && in_array($id, $_SESSION['cart'])) echo ' Удалить из блокнота'; echo '

'; фото добавил смотрите