Нужно прописать кнопку по верх фона

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Закрыт5 заявок161 просмотр

Нужно прописать кнопку по верх фона . Ситуация такая сам фон кликабелен если на него нажать то переходишь на страницу обявления  мне же нужно что бы кнопка добавить в закладки нажималась не переходя в объявление  вот сам код  echo '

';    echo '

'; if (!$_SESSION['cart'] || !in_array($id, $_SESSION['cart'])) echo ' Добавить в блокнот'; elseif($_SESSION['cart'] && in_array($id, $_SESSION['cart'])) echo ' Удалить из блокнота'; echo '

'; фото добавил смотрите 
8 лет назад
guest_14804385345505
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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