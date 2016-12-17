Текущий алгоритм выводит элементы по порядку (по их id). Необходимо задать иной алгоритм: выводить сначала последние добавленные/отредактированные, в конце - самые "давно добавленные/редактированные". Скорее всего, потребуется создание новой таблицы в бд для фиксации даты/времени ...
Увеличить скорость работы сайта (мобильная и версия для компьютера)
На сайте http://www.vodokanal-msk.ru/ необходимо увеличить скорость работы сайта для мобильной и компьютерной версии. При необходимости оптимизировать код сайта и устранить технические неполадки в его работе.
Заявки фрилансеров
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