Написать на php новый алгоритм вывода элементов

Текущий алгоритм выводит элементы по порядку (по их id). Необходимо задать иной алгоритм: выводить сначала последние добавленные/отредактированные, в конце - самые "давно добавленные/редактированные".

Скорее всего, потребуется создание новой таблицы в бд для фиксации даты/времени добавления (последнего редактирования) элемента.

CMS - самопис, php.

Отработать/настроить надо будет в он-лайне с моего пк. Предоставлю TeamViewer + FTPclient + DreamViewer.

С агентствами (точнее вашими расценками) не работаю.

Оплату (согласно договоренности) на Яденьги и/или карту сбера гарантирую.

Сроки не горят, но хотелось бы по-оперативнее.