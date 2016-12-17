Поправить javascript карты

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки160 просмотров

не работает карта http://psychologryadom.ru/kontakty

необходимо поправить чтобы заработала карта. и объяснить где это находится чтобы потом делать самому.

JavaScript
8 лет назад
Michail770
Михоэль 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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