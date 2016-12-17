От личного кабинета требуется следующее: 3 роли пользователей: -Администратор -Работник -Клиент - Администратор: Создает пользователей(если требуется) и работников Создает заказ, который привязывается к пользователю и к ...
Поправить javascript карты
не работает карта http://psychologryadom.ru/kontakty
необходимо поправить чтобы заработала карта. и объяснить где это находится чтобы потом делать самому.
Заявки фрилансеров
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