Настроить синхронизацию из AmoCRM в Google Таблицу (по API)

$48
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки162 просмотра

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

Настроить выгрузку (односторонняя синхронизацию) Сделок и Задач из AmoCRM в Google Таблицу по API.

Техническое задание: файл приложен к проекту

Доступ к Google Таблице на редактирование и доступ в кабинет AmoCRM напишу исполнителю.

В КАКОМ ВИДЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ:

Готовая односторонняя синхронизацию Сделок и Задач из AmoCRM в Google Таблицу

СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:

Оплата за задание: 3000 руб

За хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.

Если нужно, то предоставлю вам текстовый отзыв, свое фото, свои контакты (включая телефон) и ссылку на страницу вКонтакте (чтобы показать свою “реальность” вашим будущим заказчикам).

Также могу написать благодарственное письмо (пример: http://s018.radikal.ru/i524/1311/95/81578cecc4e7.jpg ).

И конечно, возможность нашего дальнейшего сотрудничества.

P.S. Если нужен отзыв или благодарственное письмо, то попросите меня об этом после выполнения задания.

СРОКИ:

Срок на выполнение задания 3 дня (с момента поручения задания исполнителю).

Кто готов взяться, пишите!

AmoCRM
8 лет назад
fist11
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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