Для сайта: smofast.com Необходимо откорректировать работу некоторых скриптов на сайте. Есть модули на сайте по работе с социальными сетями. Исправить старые 2 модуля по Instagram и 1 модуль ...
Настроить синхронизацию из AmoCRM в Google Таблицу (по API)
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
Настроить выгрузку (односторонняя синхронизацию) Сделок и Задач из AmoCRM в Google Таблицу по API.
Техническое задание: файл приложен к проекту
Доступ к Google Таблице на редактирование и доступ в кабинет AmoCRM напишу исполнителю.
В КАКОМ ВИДЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ:
Готовая односторонняя синхронизацию Сделок и Задач из AmoCRM в Google Таблицу
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:
Оплата за задание: 3000 руб
За хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.
Если нужно, то предоставлю вам текстовый отзыв, свое фото, свои контакты (включая телефон) и ссылку на страницу вКонтакте (чтобы показать свою “реальность” вашим будущим заказчикам).
Также могу написать благодарственное письмо (пример: http://s018.radikal.ru/i524/1311/95/81578cecc4e7.jpg ).
И конечно, возможность нашего дальнейшего сотрудничества.
P.S. Если нужен отзыв или благодарственное письмо, то попросите меня об этом после выполнения задания.
СРОКИ:
Срок на выполнение задания 3 дня (с момента поручения задания исполнителю).
Кто готов взяться, пишите!
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