Лаги на мобильной версии.

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Закрытнет заявок88 просмотров

Выявить и устранить причину, почему при прокрутки сайта на мобильной версии, он дергается и нет плавности.

http://b-plitka.ru/plitka-dlya-vannoj

8 лет назад
Panda676
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров