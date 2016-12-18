Python/Django программист

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок133 просмотра

На Python/Django требуется написать серверную часть (4 апи-функции) для системы регистрации участников акции и определения ее победителей.

Используется 5 таблиц, для существующих таблиц уже есть "админка", для нових - нужно добавить.

Бюджет обсуждается

DjangoPython
8 лет назад
Infonode
Лера 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров