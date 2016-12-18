Нобходим администратор по работе с prestashop

Необходим специалист, имеющий опыт работы с prestashop, либо же в работе с Базами данных. Есть ряд мелких задач, которые необходимо выполнить на сайте:

- настроить авто генерацию прайс листов для прайсагрегаторов,

- настроить скрипт для автозаполнения товарами на сайте (скрипт есть, необходимо доделать часть, для пральвиного заполнение csv файла),

- прочие мелкие доработки....

Предпочтителен исполнитель из Киева, чтобы можно было общаться в живую, так же интересует длительное сотрудничество на длительный срок (постоянно появляются задачи, которые необходимо выполнять, желательно чтобы исполнитель был один, так будет проще и продуктивнее).