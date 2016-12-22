Доработки по WP

Приветствую,

нужен программист c навыками верстки в 1 лице, чтобы подправить некоторые баги и сделать некоторые доработки по проекту. В дальнейшем готов сотрудничать в долгосрочную по созданию сайтов, разработке модулей, верстке.

Ищу ответственного и опытного специалиста, который сможет помочь и быть на связи.

ТЗ по первому проекту, скину после отклика.