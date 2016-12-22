Доработки по WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок187 просмотров

Приветствую,

нужен программист c навыками верстки в 1 лице, чтобы подправить некоторые баги и сделать некоторые доработки по проекту. В дальнейшем готов сотрудничать в долгосрочную по созданию сайтов, разработке модулей, верстке.

Ищу ответственного и опытного специалиста, который сможет помочь и быть на связи.

ТЗ по первому проекту, скину после отклика.

WordPress
8 лет назад
irbis90
Роман 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$50
2 дня
Николай очень ответственно подошел к делу, и все сделал, согласно ТЗ. Спасибо, работой доволен! рекомендую.
Хороший заказчик. Ко всему относится с пониманием, не придерется. Понятная постановка задачи, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад