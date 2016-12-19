Правки по сайту / DLE 10.3

Есть сайт, но беспокоят некоторые моменты.

Нужен человек, который поможет их исправить.

Для понимания, работа такого плана: http://prnt.sc/dl74pf

Это форма входа, которая сейчас открывается на фоне (почти не видно) - нужно сделать её в сплывающем окне.

Для коммуникации, было бы неплохо иметь скайп.

Можно текстом.